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ارتفاع صادرات الأثاث 29% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021

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ارتفاع صادرات الأثاث 29% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 ارتفاع صادرات الأثاث 29% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021

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أعلن المجلس التصديرى للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام بنحو 29%، لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن المجلس أن صادرات القطاع خلال شهر مايو الماضى سجلت تراجعًا بنحو 22%، لتبلغ ما قيمته 10.47 مليون دولار مقابل 13.45 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصرى خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021، لتسجل نحو 25 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، تلتها «الإمارات العربية المتحدة»، التى ارتفعت وارداتها لتبلغ 14 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، واحتلت «العراق» المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة، حيث استوردت ما قيمته 13 مليون دولار خلال 5 شهور مقابل 9 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى صادرات الأثاث المصرى إلى «سلطنة عمان» بلغ خلال 5 شهور نحو 8 ملايين دولار، وهو مستواه نفسه خلال الفترة نفسها من 2020، فيما ارتفعت واردات «السودان» من الأثاث المصرى لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، واحتلت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصرى بما قيمته 4 ملايين دولار، تلتها «ليبيا» بنحو 3 ملايين دولار، وبلغت صادرات الأثاث المصرى إلى باقى دول العالم خلال 5 شهور ما قيمته 25 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

المصرى اليوم

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