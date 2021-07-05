وزيرة التخطيط: الدولة تركز على تهيئة البنية التحتيةً لجذب المستثمرين

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة.

وأكدت «السعيد» الاعتزاز بمساهمة مصر فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والتى تبلغ قيمتها حوالى 25 مليون دولار أمريكى، مشيدة بالدور الذى تضطلع به المؤسسة فى دعم التنمية الاقتصادية فى الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعى، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مؤكدة تلاقى أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

وسلطت السعيد الضوء على قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى موافقة اللجنة، خلال الشهر الماضى، على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة فى مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية والنقل، وتقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.

وأكدت السعيد أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية ترتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل، حيث نفذّت الدولة، خلال الأعوام الأخيرة، عددا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية.

وأوضحت السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادى يأتى فى إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. فقد تم إنشاء الصندوق فى عام 2018، ليكون بمثابة كيان اقتصادى كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، وقد نجح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة، أبرزها توقيع اتفاق تحالف بين الصندوق وإحدى كبرى المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) بهدف خلق كيان يُساهم فى توسيع قاعدة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويُسهم فى التحول الرقمى بهدف التوسّع إقليمياً ودخول السوق الإفريقية.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على جهود المؤسسة لتمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية، والذى تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهى المشروعات التى يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألمانى، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكى، كتمويل رئيسى للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة فى تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28.5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلا عن قيام المؤسسة، فى عام 2015، بتأسيس شركة «إنماء للتأجير التمويلى»، وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنيه مصرى، تدرج إلى 163 مليون جنيه مصرى.

من جانبه، أكد أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة تولى اهتماماً عالياً بتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على مساعدة جمهورية مصر العربية فى جذب الاستثمارات والمستثمرين والاستفادة من الحوافز التشريعية وحوافز الاستثمار.