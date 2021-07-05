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محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يتفقدان محطة تحلية مياه البحر برأس سدر

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محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يتفقدان محطة تحلية مياه البحر برأس سدر محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يتفقدان محطة تحلية مياه البحر برأس سدر

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تفقد اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء والمهندس إيهاب خضر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محطة تحلية مياه البحر برأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وتشمل المحطة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري وفلاتر تنقية ومبنى للتحلية وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا ومعمل مراقبة وضمان جودة ومبنى للمعالجة النهائية وعنبر لطلمبات المياه، إضافة إلى المباني الإدارية ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة.

يشار إلى أن محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، ممولة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه وسيتم افتتاحها قريبا .

رافق المحافظ خلال الافتتاح دكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة ولواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والنائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب بجنوب سيناء والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة للمياه بجنوب سيناء، وكان في استقبالهم محاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر ومهندس سامح المتولي نائب رئيس المدينة.

المصرى اليوم

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