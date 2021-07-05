تعليم المنوفية تعلن جدول الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن مواعيد عقد اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية عن العام الدراسي 2020/2021.

قال أحمد سويد مدير المديرية، إن الامتحانات العملية لمدارس التربية الرياضية بمنوف وشبين الكوم تؤدى عن طريق المدرسة ولمدة أسبوع على أن يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم ( 7 ) الصادر في 14 / 3/ 2021 بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع.



أضاف سويد أن الامتحانات التحريرية للشهادة الإعدادية العامة والمهنية تبدأ يوم السبت الموافق 14/8/2021 وتستمر حتى الخميس الموافق 19/8/2021 بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا، مضيفا أن امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني سيعقد بمعرفة المدرسة تحت مسئولية الإدارة التعليمية.