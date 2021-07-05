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محافظ مطروح يتابع خطة القوافل العلاجية لـ 6 أشهر

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محافظ مطروح يتابع خطة القوافل العلاجية لـ 6 أشهر محافظ مطروح يتابع خطة القوافل العلاجية لـ 6 أشهر

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن خطة عمل القوافل العلاجية المتنقلة لمديرية الصحة بالمحافظة، لمدة ستة أشهر تبدأ من شهر يوليو الجاري حتى نهاية العام في ديسمبر 2021.

تغطي القوافل جميع المناطق الاكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة الثمانية، وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف، موجها بضرورة الإعلان عن خطة العمل بجميع وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية، لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.


وأشار محافظ مطروح، إلى أن القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتشمل إجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم العلاج بالمجان والوصول لكافة المواطنين بالمحافظة بجميع القرى والتجمعات في قلب الصحراء من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مطروح.

المصرى اليوم

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