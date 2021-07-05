عطية : هنية وعدني في اتصال هاتفي ان الأسرى الاردنيين على قائمة التبادل

★ ★ ★ ★ ★

المدينة نيوز :- قال النائب الاردني خليل عطية انه وخلال اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية .

فقد اكد هنية بان الأسرى الاردنيين على قائمة التبادل مع الكيان الصهيوني .

وقال عطية في منشوره :

تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد المقاوم اسماعيل هنية (ابو العبد ) الذي اكد لي حرص حماس بان تشمل صفقة تبادل الاسرى جميع الاسرى الاردنيين والعرب .

وحول الاسرى الاردنيين قال لي والله على رأسنا وانشاء الله ان نعجل لهم ولاسرانا الفلسطينيين بالفرج واهتمامنا يتعدى الاسير الفلسطيني الى الاسير العربي والاردني لانهم شركاء في النضال والكفاح وتحملوا تبعات البطولات التي قدموها ونسأل الله ان يعيننا على تحريرهم .

وابلغني هنية ان رسالتي التي اطلقتها تحت قبة البرلمان بمناشده قاده حماس بتحرير الاسرى الاردنيين لقد وصلت الى قيادة الحركة والى القائد محمد الضيف .

وقال هنية بان المقاومة في غزة حققت انتصار وباذن الله سيكون لهذا الانتصار ما بعده من انتصارات حتى تحرير فلسطين والقدس من الاحتلال الصهيوني ونصلي في المسجد الاقصى .

واشاد هنية بالموقف الاردني الرسمي والشعبي المساند للشعب الفلسطيني وخاصة الموقف القوي والتحركات الشعبية في جميع المدن الاردنية الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة والقدس ،موجها التحية الى الشعب الاردني ومقدرا ومثمنا موقف الشعب الاردني المدافع عن فلسطين .

كل الشكر للمجاهد اسماعيل هنية على هذا الاتصال والاهتمام بقضية الاسرى الاردنيين .