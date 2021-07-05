محطات في مشوار الراحلة سحر كامل : أوهمت والديها بمرضها..وطلاق بالتلاتة بسبب «حاحا»

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كتب-أنس علام

رغم المساحات المحدودة التي قدمتها الفنانة سحر كامل التي توفت قبل قليل، فإنها حظت بحب الجمهور بتلك المشاهد القليلة والإفيهات في العديد من الأفلام والأعمال الكوميدية، منها «وأنا مالي يالمبي» في فيلم «الناظر» أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين والفنان محمد سعد.

«سحر» بدأت مشوارها الفني بمشهد واحد، وهو ماتحدثت عنه في لقاء سابق معها في برنامج «صاحبة السعادة» إذا قالت: «كان أول دور لي في فيلم مع المخرج الكبير ناجي أنجلو والفنانة الكبيرة مديحة كامل، كنت في أولى ثانوي ووالدي ووالدتي رفضوا إني أمثل، أوهمتهم إن عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

وأضافت سحر كامل خلال لقاءها السابق في «صاحب السعادة»: «جوزي طلقني قبل كده بسبب مشهد في فيلم (حاحا وتفاحة) بسبب مشهد كده اتخطفت فيه، فكان المشهد إن المخرج قال لها يللا أقلعي الكاميرا دايرة، وبالفعل صورنا المشهد ونطيت بقميص النوم من الشباك، وجوزي أول ما شاف المشهد ده في العرض الخاص رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني».

وشاركت الراحلة سحر كامل في قرابة 70 عملا، كان من بينها مسلسل «واكلينها والعة» في 2017، ومسلسل «أرض النفاق» 2018، مع شريف رمزى ومى سليم، وتغيبت عن العمل الفنى منذ 3 سنوات.