طلقها زوجها بسبب «حاحا وتفاحة».. من الفنانة سحر كامل صاحبة «وأنا مالي يا لمبي» ؟

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أعلن الفنان محمد على رزق، الإثنين، وفاة الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بجملتها «وأنا مالي يا لمبي».

وقال «رزق» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، إنه «توفت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحده مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

واستكمل: «السلام أمانه لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا».

كانت الفنانة الراحلة عُرفت بدورها في فيلم «الناظر»، حيث جسدت دور زوجة «اللمبي» وهو الفنان محمد سعد، وبدورها في فيلم «وش إجرام» مع الفنان محمد هنيدي، وقبلها مشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» بدور مع «هنيدي» أيضًا، كما لمعت بدورها في فيلم «حاحا وتفاحة».

يذكر أنها درست في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وحكت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

وقالت «سحر»: «كان أول دور لي في فيلم مع المخرج الكبير ناجي أنجلو والفنانة الكبيرة مديحة كامل، كنت في أولى ثانوي ووالدي ووالدتي رفضوا إني أمثل».

وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

وفي برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، لفتت إلى أن زوجها طلقها بسبب مشهد في فيلم «حاحا وتفاحة»: «جوزي طلقني قبل كده بسبب مشهد في فيلم (حاحا وتفاحة) بسبب مشهد كده اتخطفت فيه».

وتابعت سحر كامل: «جوزي أول ما شاف المشهد ده في العرض الخاص رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني».

في المقابل، أوضحت أنها لا تبحث عن أدوار أو عمل في السينما أو الدراما، مشيرة إلى أنها فقدت جزءًا كبيرًا من وزنها لتجذب أنظار المنتجين لأداء أدوار مختلفة عن «الأدوار الشعبية». وأضافت سحر كامل أنها تحلم بأن تجسد دور فتاة في الجامعة، وهو الدور الذي لم تؤديه قبل.

وقالت الراحلة إن لديها ثلاثة أبناء، أكبرهم كريم يدرس في «تجارة خارجية واقتصاد دولة»، ودرس الإخراج مع سمير سيف، وشادي في الصف الأول بمعهد السنيما، ومصطفى أصغرهم في الإعدادية.

وشاركت الفنانة في بداياتها بالسينما، وآخر أعمالها الفنية مشاركتها في 27 حلقة من مسلسل «قلوب»، كما شاركت في مسلسل «شارع عبدالعزيز»، و«قضية رأي عام».