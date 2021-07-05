برعاية وزير الشباب والرياضة غدا افتتاح مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة

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يفتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غد الثلاثاء فاعليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وهو الحدث الذي يتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 10 سنوات على تأسيسه إلى جانب الاحتفال بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة .

ويحضر حفل افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الشباب والرياضة كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الاعلي للرياضة ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق والدكتور حسني غندر نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء واعضاء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية والنوعيه، ونخبة من نجوم الفن والرياضة ،ورجال الاعلام المصري والعربي واسرة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وكشف الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد عن اجندة المؤتمر، الذي يبدأ في العاشرة صباحا باحد فنادق مصر الجديدة، حيث ستكون البداية بكلمات ترحيب من جانب رئيس الاتحاد وتهنئة عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية موجانز كريكبي، وكلمة الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة العليا لاحتفالية الثقافة الرياضية، وكلمة رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، وكلمة وزير الشباب والرياضة .

مؤكدا ان المؤتمر سيشهد عدة جلسات، الاولي بعنوان «تطوير هيكل البناء الديمغرافي للسكان من منظور رياضي» ويتحدث فيها الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة الأسبق، والثانية بعنوان «دور المؤسسات الاقتصادية تجاه صناعة الرياضة في الجمهورية الجديدة» ويتحدث فيها الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مؤسسة الاهرام الصحفية السابق .

فيما تناقش الجلسة الثالثة الرياضة ومستقبل الصحة العامة للمصريين «ويتحدث فيها الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ويتحدث الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات عن دور الرياضة في التنشئة الاجتماعية» وبعدها يتم الإعلان عن سفراء الثقافة الرياضية .

اما الجلسة الثالثة والاخيرة، فتشهد ندوتين، الاولي بعنوان «تطوير انظمة انتقاء الموهوبين لاستدامة نجاح المنتخبات الوطنيه» ويتحدث فيها الدكتور وجيه حمدي الاستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والندوة الثانية بعنوان «تمكين المرأة من الانخراط في الرياضة وادارتها: وستكون المتحدثة الدكتوره هاديه حسني عضو مجلس النواب واللاعبة الدولية في الريشه الطائرة .