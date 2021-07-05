أكثر من 1550 فرصة .. وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل مديرية التربية والتعليم بأسيوط وجامعة أسيوط ودمياط والمنصورة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم أدناه:

1- أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بأسيوط والادارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

كما هو موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفى المنظمة والملائمة لطبيعة العمل

سنوات الخبرة:

كما هو موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب بالاضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى علماً بان جميع الأعداد والمسميات الواردة بالأعلان تقع على مسئولية الجهه.

التقدير: مقبول

المستندات المطلوبة:

1ـ بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية إن وجدت

2ـ بيان بالانجازات مدعمة بالمستندات.

3ـ بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة

4ـ صورة من تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

5ـ صورة شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة التي يتم التقدم اليها

6ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة

7ـ شهادات التقدير وخطابات الشكر إن وجدت

بداية الإعلان:

2021/07/05

نهاية الإعلان:

2021/07/15

عدد الوظائف المطلوبة:

1551

بيانات الإتصال:

كما هو موضح بالملف المرفق

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2- أسم الوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

جهة العمل جامعة دمياط

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تمثل هذه الوظيفة قمة الإدارة العامة للإدارة القانونية بجامعة دمياط وذلك بالتخطيط والإشراف والتفتيش والتوجيه والتنسيق لكافة الأعمال المتعلقة بالإدارة القانونية​

المهارات الأساسية

​إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل بمجموعة وظائف القانون

القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيــد أمام محكمــة الإستئنـــاف وإنقضاء خمسة عشر سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق من الجامعات المصرية أو ما يعادله

تاريخ إنتهاء التقدم 22/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة

الإدارة العامة لجامعة دمياط ــ دمياط الجديدة ــ الحي الرابع مساكن السبعين عمارة رقم (90)

ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو ترد قبل أو بعد ميعاد التقدم المحدد​

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية للمتقدم بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومي​

القدرات العلمية

ـــ الحصول على مؤهل أعلى ـــ إجادة لغات أجنبية

ـــ المعرفة الجيدة للحاسب الآلي ـــ الإشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

التاريخ الوظيفي ويشمل

ـــ آخر تقريرين لتقويم الأداء ــ الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية

ـــ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية .

المقترح التطويري

ـــ طبقاً للنموذج الوارد من الوزارة الموجود بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على أن يتضمن الإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها

السمات الشخصية وتشمل

ـــ مهارات القيادة وإتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات

ـــ مهارات الإتصال والإقناع والعرض والتقديم

البرامج التدريبية وتشمل

ـــ البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة

العلاوات التشجيعية

الجزاءات

ـــ إن وجـــدت

ــ أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها كأنشطة عامة خارج العمل

ــ عدد (8) صور شخصية

ــ الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي ) .

ــ تقدم الطلبات بصفة شخصية ويحصل المتقدم على إيصال بالإستلام وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية​

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3- أسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن

جهة العمل قطاع النقل البحري

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​تختص هذه الوظيفة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بالمحافظة على الأمن وحفظ أسرار الدولة والإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة لذلك

المهارات الأساسية

​إجتياز البرنامج التأهيلي للترقي لوظائف مديري العموم

المهارات الفنية

​قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 09/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات باسم السيد اللواء بحري/ رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر قطاع النقل البحري 4 شارع البطالسة – باب شرقي – الإسكندرية

المستندات المطلوبة

​بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخـــرى يرى المتقدم إضافتها )

بيان يوضح أبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت

بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والإبتكار والقيادة وإتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب

عدد 9 صور شخصية 4×6

صورة الرقم القومي

تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

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4- اسم الوظيفة: أمين كلية الحقوق

جهة العمل: جامعة المنصورة

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع عميد الكلية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على اعمال الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وخلافه بالكلية

المهارات الأساسية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الازمات ــــ مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية

​الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك في المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 11/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6

التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها)

المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح

- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية

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5- أسم الوظيفة أمين كلية التجارة

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

التوجيه العام الفنى والادارى على العاملين بالكلية والإدارات التابعة له

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

​أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن ابرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

اقتراحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

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6- أسم الوظيفة مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن ابرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

اقتراحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

===========



8- أسم الوظيفة مدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإداري

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على أعمال القضايا والتظلمات والحجز الادارى

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف

و انقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض- ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمناً قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريري تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

إقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير​

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9- أسم الوظيفة مدير عام العقـود

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على أعمال العقود والاتفاقيات بين الجامعة والأطراف الخارجية

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض- ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمناً قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريري تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

إقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير ​

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