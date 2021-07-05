رئيس كوريا الجنوبية يحذر من إجراءات صارمة بسبب كورونا

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حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، من اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة ضد أعمال تنتهك قواعد التباعد الاجتماعي المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن المظاهرات الضخمة غير الشرعية لا يمكن أن تكون استثناء، خاصة بعدما تجمع نحو 8 آلاف عضو من اتحاد نقابات العمال في مسيرة في شارع بوسط سيئول على الرغم من تحذيرات السلطات المتكررة.

وأشار الرئيس إلى عودة تفشي العدوى، خاصة في سيئول والمدن المجاورة لها، وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا الأكثر قابلية للانتقال.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.