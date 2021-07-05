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انطلاق فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادي

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افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاثنين مشروع مسار لتدريب ريادة الاعمال والذي تنفذه منظمة «إنرووت» للتنمية بتمويل من الهولندية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 5-6 يوليو بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام عبدالهادى عميد كلية الزراعة والدكتور هاني السلامونى رئيس قطاع البرامج التنموية في منظمة إنرووت للتنمية.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بكلية الزراعة والمستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه والذى ينعكس بدوره على جودة خريجي الكلية وأكد رئيس الجامعة أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية وعلى سعى الجامعة دائماً إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها، والحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي مطالبا الطلاب بالاستفادة القصوى من التدريب، وأشار إلى تطبيق مقرر ريادة الاعمال على كل طلبة الجامعة طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات وبما يتسق مع رؤية 2030

افتتاح مسار بجامعة جنوب الوادى

وأكد الدكتور عصام عبدالهادى عميد كلية الزراعة على دعم رئيس الجامعة غير المحدود لكلية الزراعة في كافة المجالات وأشار إلى أهمية التدريب للطلاب فهو فرصة للابتكار وخلق فرص عمل مناسبة في المستقبل.

وأشار الدكتور هاني السلاموني أن المشروع يستهدف التدريب على مبادى ريادة الأعمال لتعزيز المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والتوعية بريادة الأعمال وسط طلاب وخريجي الجامعة والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة لشباب محافظة قنا وأعبر عن تطلعه لأنشاء حاضنة اعمال للمشروع بجامعة جنوب الوادي قريبا.

المصرى اليوم

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