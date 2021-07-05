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قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مصر هيأت بُنية تحتية وبيئة تشريعية لغرض الاستثمار وجذب الاستثمارات وان هُناك نُخبة من رجال الصناعة المصريين من المُختصين في جميع المجالات والقطاعات الصناعية، مؤكدةً ضرورة ان يكون هُناك تنسيق وتعاون بين إتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري وأن هناك رغبة بتوقيع بروتوكول ومُذكرة تفاهُم بين الإتحادين، جاء ذلك خلال اجتماع مع نظيرها العراقي منهل عزيز الخباز في العاصمة العراقية بغداد.

ناقش الطرفين المجالات المُتاحة للتعاون والإستثمار بين القطاع الخاص العراقي والمصري لتنفيذ مشاريع صناعية واعدة تخدم البلديـن وخلق روابط حقيقية بين إتحاد الصناعات العراقي والصناعيين المصريين وأن يكون هُناك بروتوكول تعاون مُشترك إلى جانب منح سمات الدخول للصناعيين لكِلا البلدين بوقت سريع لا يتجاوز ٤٨ ساعة وبحسب القوانين والضوابط الأمنية المُعتمدة في كِلا البلديـن.

وأكد الوزير العراقي التوجه والسعي نحو تطوير الصناعة العراقية من خِلال الإنفتاح والتعاون مع كُل دول العالم ومنها مصر لتبادُل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة والإستفادة من التجارُب الناجحة ودعم الإستثمارات المُشتركة، مُجدداً في ذات الوقت التأكيد على أهمية البدء بمرحلة العمل والتطبيق العملي من أجل خلق صناعة وطنية وإقتصاد قوي وحل المشاكل وتذليل الصعوبات.

ولفت الخباز إلى أهمية التنسيق والإستعانة بالخبرات المصرية في التعامُل مع القطاع الخاص والنهوض به لتعزيز موارد البلد وتوفير فُرص العمـل.