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لحماية الطلاب من الشمس.. تركيب مظلات أمام لجان امتحانات الثانوية بالبحر الأحمر

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لحماية الطلاب من الشمس.. تركيب مظلات أمام لجان امتحانات الثانوية بالبحر الأحمر لحماية الطلاب من الشمس.. تركيب مظلات أمام لجان امتحانات الثانوية بالبحر الأحمر

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بدأت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع قسم الصيانة ركيب مظلات واقية، أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لحماية الطلاب من أشعة الشمس وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لخدمتهم، حيث تم اليوم الانتهاء من تركيب مظلات أمام مدرسة الثورة الثانوية بنات.


أوضح مدير الإدارة التعليمية، أن اجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بمدينة القصير، ٢٢٧ طالبا وطالبة منتظمين، و٢٣ طالبا راسبين سوف يؤدون الامتحانات بمدرسة جمال عبدالناصر.


كان رئيس مدينة القصير وجه بضرورة رعاية طلاب المدينة، وتقديم أوجه الدعم لقطاع التعليم، والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على سلامة أبنائه الطلاب ورفع درجة الاستعداد القصوى لتهيئة مناخ مناسب لطلبة الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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