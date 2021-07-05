محافظ الغربية يناقش مقترحات تطوير مركز قطور

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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، اجتماع لمناقشة المقترحات المستقبلية لتطوير مركز ومدينة قطور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي من المقرر استكمالها في باقي المراكز عقب الانتهاء من تطوير مركز زفتى، بحضور النائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور، نواب رئيس المدينة وأعضاء المكتب الفني لمحافظ الغربية.



أكد الدكتور رحمي أنه في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات، حرصت المحافظة على وضع مقترحات لتطوير القرى في كافة المراكز من خلال عقد اجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين وبدأنا اليوم بمركز قطور وجاري عقد ٦ لقاءات أخرى في باقي المراكز.



وأضاف محافظ الغربية أنه سيتم تشكيل لجان لتقييم الاحتياجات والمقترحات والاستماع إلى المواطنين من خلال عقد لقاءات جماهيرية مع كافة فئات المجتمع داخل قرى وعزب ونجوع قطور، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية لتنمية وبناء الإنسان بجانب أعمال البنية التحتية، حيث سيتم تنظيم قوافل توعوية، اجتماعية، طبية، بيطرية، زراعية تساهم في رفع الوعي وتوفير خدمات مجتمعية لأهالينا في القرى.



أشار النائب عبد الله الشيخ أن مبادرة الرئيس لتطوير كافة القرى خلال فترة ٣ سنوات هي خطوة حقيقية ضمن خطوات تتبعها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مشيداً بالخطوة التي قام بها محافظ الغربية في الاستعداد المبكر لوضع مقترحات قائمة على الاستماع لكافة شرائح المجتمع تمهيداً لتنفيذها عقب اختيار أي مركز من مراكز المحافظة، مثمناً دور رئيس مركز ومدينة قطور في الإلمام بكافة مطالب أهالي قطور.



يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتم حاليا لتطوير ٥٤ قرية و ٨٨ تابع في مركز ومدينة زفتى بإجمالي من خلال ٤٣٥ مشروع بإجمالي تكلفة ١.٩ مليار جنيه ، سيعقبها اختيار عدد من المراكز الأخرى ليتم تطويرها ضمن خطة الدولة لتطوير كافة الطرق.