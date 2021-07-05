«تنمية المشروعات» يستهدف رفع إنتاجية مصانع الطوب الطفلي بالجيزة وتطويرها (تفاصيل)

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أجرى وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة لمركز الصف بالجيزة، حيث تم عقد لقاءً موسعًا مع أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمركزي الصف وأطفيح، بحضور ممثلي هيئة التنمية الصناعية ونواب مجلسي النواب والشيوخ بمركزى الصف وأطفيح.

يضم المركزان ما يقرب من 308 مصنع للطوب بما يمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية، حيث توفر هذه المصانع ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة الجيزة.

وجاءت زيارة وفد جهاز تنمية المشروعات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للنهوض بالريف وتحقيق التنمية الشاملة بالمركز والقرى الأكثر احتياجا للخدمات.

وشمل اللقاء عرض لكافة خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والتدريبية والتسويقية والتيسيرات التي يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 وكيفية استفادة مشروعات مصانع الطوب الطفلي من خدمات الجهاز والتيسيرات والحوافز الضريبية التي جاءت في القانون بهدف استمرار هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها وتطوير منتجاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، مما يؤدي إلى توفيرها للمزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء المحاورالرئيسية لمبادرة حياة كريمة والتي يأتي في مقدمتها تحسين جودة الحياة في مراكز وقرى مصر الأكثر احتياجا وإتاحة فرص عمل لأبنائها وتوفير سكن كريم لأهالى القرى المصرية.

وأكد الدكتور حاتم مكرم مدير فرع الجهاز بالجيزة على أن جهاز تنمية المشروعات على أتم استعداد لتقديم كافة خدماته المالية وغير المالية لأصحاب المصانع، وأضاف أن فرع الجهاز بالجيزة سيعمل على إرسال ممثليه لإجراء بحث حالة لكل مصنع على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل مصنع لمساعدة أصحابه على التطوير ورفع معدلات الإنتاج والتسويق.

وأشار «مكرم» على أنه سيتم مناقشة العقبات والتحديات التي تواجههم والعمل على وضع اليات لمواجهتها بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية والمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه صرح المهندس إيهاب عبدالعزيز مدير المنطقة الأولى بجهاز تنمية المشروعات أن فرع الجيزة قد قام بتنفيذ 4 ندوات تعريفية بمركزى الشباب بالصف وأطفيح بالتعاون مع الجهات الشريكة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز وكذلك التعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة رقم (152) لسنة 2020، فيما قام فرع الجيزة كذلك بتنفيذ برنامجين تدريبيين لريادة الأعمال تحت عنوان تنمية المهارات الريادية.