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200 زيادة في الملح والطن بـ4600 جنيه.. سعر السماد في الاثنين 5 يوليو 2021

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200 زيادة في الملح والطن بـ4600 جنيه.. سعر السماد في مصر الاثنين 5 يوليو 2021 200 زيادة في الملح والطن بـ4600 جنيه.. سعر السماد في الاثنين 5 يوليو 2021

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تقدم«المصرى اليوم»، خدمة سوق السماد في يومياً، حيث شهد السوق اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 زيادة في سعر الطن، حسب النوع ويختلف من كل محافظة إلى أخرى، ليشمل النترات واليوريا والملح والفوسفات والكبريت، الملح والسوبر، وسط مخاوف من ارتفاع جديد للأسعار تزامناً مع انتهاء موسم المحاصيل الشتوية والتجهيز في الجمعيات الزراعية والمديريات لاستقبال سماد المحاصيل الصيفية.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر السماد الازوتية في مصر اليوم:

سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم في الجمعيات الزراعية بـ156 جنيه وسعر الطن بـ3300 جنيه

سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ230 جنيه بزيادة 20 جنيه في الشيكارة ليصل سعر الطن إلى 4800 جنيه بزيادة 400 جنيه دفعة واحدة.

سعر شيكار سماد النيترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيه وسعر الطن 3220 جنيه

سعر شيكارة سماد النيترات في السوق الحر بـ230 جنيه بزيادة 5 جنيهات في سعر الشيكارة ليصل سعر الطن 4600 جنيه بزيادة قدرها 100 جنيه.

سعر شيكارة سماد الفوسفات حسب النوع حيث يوجد 3 أنواع من سماد الفوسفسات هي :

فوسفات كفر الزيات بـ75 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1500 جنيه

فوسفات النوبارية بـ660 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1200 جنيه

فوسفات «مُحسّن التربة» بـ25 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن 500 جنيه

سعر سماد الملح بأنواعه الثلاثة هي :

ملح شركة الاسكندرية سعر الشيكارة بـ180 جنيه بزيادة 10 جنيه في الشيكارة ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه بزيادة 200 جنيه.

ملح مستورد سعر الشيكارة بـ130 جنيه وسعر الطن بـ2600 جنيه

ملح شركة السويس سعر الشيكارة بـ145 جنيه وسعر الطن بـ2900 جنيه

سعر سماد الكبريت بنوعيه :

سماد كبريت تربة سعر الشيكارة بـ60 جنيه وسعر الطن 1200 جنيه

سماد كبريت زراعى سعر الشيكارة بـ250 جنيه وسعر الطن 5000 جنيه

وبلغ سعر شيكارة السوبر فوسفات بـ60 جنيه ليصل اجمالى سعر الطن إلى 1200 جنيه .

وذكرت الجمعية المصرية لموزعي وتجار السماد ومستلزمات الإنتاج الزراعى أنه على الرغم من ارتفاع الاسمدة في السوق الحر في مصر إلا أن أسعار الأسمدة تعد منخفضة طبقا للأسعار العالمية، حيث إن أسعار الأسمدة منخفضة في الخارج لرخص الغاز للمصانع التي تحصل على الغاز بسعر ٢ دولار للوحدة، بينما تحصل عليها المصانع في مصر بسعر ٤.٥ دولارات للوحدة الواحدة، لافتاً إلى أن الغاز يمثل ٦٠٪ من تكلفة المنتج، وهو ما يرفع أسعار الأسمدة في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز.

المصرى اليوم

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