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الألبان في اليوم الاثنين 5 يوليو 2021

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أسعار الألبان في مصر اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 الألبان في اليوم الاثنين 5 يوليو 2021

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يشهد سعر في انخفاضا في سعر كيلو اللبن الجاموسى والبقرى بمستهل تداول اليوم الاثنين 5 يوليو 2021.

وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى إلى 5 جنيهات بدلا من 6 والجاموسى إلى 11 جنيها بدلاً من 12 جنيها، فيما يواجه اللبن «ردة مؤقتة» في المعامل حاليا، إلا أنه سرعان ما يستعيد سعره خلال الأسابيع المقبلة.

ويباع اللبن الجاموسي بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، ويختلف سعره من كل منطقة لأخرى، وسعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجراما الطازجة «قائم» من 500 إلى 640 جنيها حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه، وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى.

وقال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن اللبن الجاموسى والبقرى تواجه انخفاضا حاليا بمعدل جنيه في الكيلو، مشيرا إلى وجود «ردة مؤقتة» في معامل الألبان يتأثر بها المربون.

وأوضح «شرابية»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الردة الحالية في سعر اللبن طبيعية، خاصة أن هذا التوقيت من كل عام يتعرض اللبن إلى انخفاض في السعر لأسباب، من بينها وجود وفرة في المعروض من الألبان، وبالتالي يقابل بندرة في الطلب والإقبال عليه.

المصرى اليوم

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