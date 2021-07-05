ثلاث رسائل هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات (التفاصيل)

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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وقال شوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:

نصيحة (١): لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت أو استخدام notes أو تحميل الكتب لاننا سوف نزيل كل ذلك ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا اثناء الامتحان.

نصيحة (٢): ظلل الاجابة الصحيحة على البابل شيت «بقلم رصاص خفيف» وأكد اجابتك النهائية «بقلم جاف اسود أو ازرق» قبل تسليم ورقة الاجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

وأكد شوقي في ختام رسالته أن: «الوزارة تقوم حالياً بسلسلة من الاجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي وبالتالي لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لانها لم تكتمل بعد ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش».