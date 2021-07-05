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تصدرت المطربة والمذيعة العراقية داليا نعيم، محركات البحث مجدداً، عقب الكشف ع باقي تصريحاتها في حلقة برنامج «مع الفارس»، على شاشة قناة الرشيد.هذه المرة تحدثت نعيم، عن ما أثير عن إطلالاتها على مواقع السوشيال ميديا ردت قائلة: «أريد أن أسأل سؤال هل مكياجي أوفر؟ في ناس مرضى نفسيين وبيتعكزوا على هذه الأشياء مثل تدمير المكياج ورغم إني أقدم حلقات برنامجي التلفزيوني بشكل طبيعي أجد أن الموضوع أثار ضجة«، وأكملت حديثها:» حين أقوم بعمل إعلان لطبيب تجميل كل الحبايب يذهبوا إليه نريد مثل خشم داليا وشفاتها، وأنا مقتنعة بشكلي والأشخاص يغارون مني ويتمنون أن يكونوا مثلي وهذا ليس غرورا».

وحول تعدد ظهورها على شاشات التلفزيون، قالت: «مش غلط أكون كاركتير لأني بمتلك هواية التقليد وأنا مقدمة برامج ولست إعلامية بحكم إني غير حاصلة على شهادة في الإعلام».