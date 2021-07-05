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"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:11 مساءً
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 مساءً
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:06 مساءً
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل)
-
الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:05 مساءً
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
عمرها 82 عامًا.. هذه السيدة سترافق جيف بيزوس إلى الفضاء
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cnn arabic
الاثنين 05 يوليو 2021 09:56 صباحاً
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