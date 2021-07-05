7 أدوات سحرية ستجعل مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت أكثر بساطة ومتعة

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تقدم الكثير من المساعدة بدءًا من تحديد المدة حتى لا تفرط في المشاهدة

يلجأ الكثير من الناس حاليًا إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، مع انتشار خدمات البث في معظم أنحاء العالم، ولكن لا يدرك الكثيرون أن هناك أدوات يمكنها أن تجعل تلك المشاهدة أكثر بساطة ومتعة بطريقة مذهلة.

يمكن لتلك الأدوات السحرية أن تقدم لك الكثير من المساعدة؛ بدءًا من تحديد المدة التي تستغرقها الجلسة، حتى لا تفرط كثيرًا في المشاهدة، وحتى اختيار شيء عشوائي لتشاهده ملائمًا لذوقك وتفضيلاتك.

ورصد موقع "بوبيولار ساينس" أبرز تلك الأدوات وطرق استخدامها لتتمتع بمشاهدة ممتعة وسلسة وذكية أيضًا.

وجاءت تلك الأدوات على النحو التالي:

1. جست ووتش (JustWatch)

تقدم تلك الأداة عروضًا عشوائية للأفلام والمسلسلات المتناسبة مع ذوقك؛ خاصة إذا لم يكن لديك شيء محدد في ذهنك ترغب في مشاهدته.

ويبحث هذا التطبيق في كافة خدمات البث المشترك فيه بدءًا من نتفلكس وهولو وديزني بلس وأبل تي في بلس، وصولًا إلى أمازون برايم فيديو، ويوتيوب تي في، وإتش بي أو ماكس.

ويعرض التطبيق قائمة الأفلام والمسلسلات التي تبحث عنها، والمنصة المتاحة عليها وإذا كانت متاحة للإيجار أو الشراء رقميًّا.

2. كان آي بينغ (Can I Binge?)

قبل أن تبدأ في مشاهدة الفيلم أو المسلسل، من الأفضل أن تعرف المدة التي تنوي أن تستغرقها، حتى لا تجد نفسك مرهقًا بعد فترة من المشاهدة الشرهة للأفلام والمسلسلات.

ويقدم لك هذا التطبيق جدولًا زمنيًّا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، وينبهك بأنك تجاوزت مدة الجلسة وفق الجدول الموضوع له؛ حتى لا تنغمس في المشاهدة وتترك باقي الأعمال الأخرى، كما أنه قد يكون مثاليًا بالنسبة للوالدين الذين يراقبون تصفح أبنائهم لتلك المواقع.

3. تيلي بارتي (Teleparty)

يسمح لك تطبيق تيلي بارتي بمشاركة مختلف الأفلام والمسلسلات المفضلة لك مع أصدقائك لتشاهدوهم مع بعضكم البعض؛ حتى لو لم تكونوا موجودين في نفس المكان.

وتتوافق هذه الأداة مع مختلف خدمات البث المعروفة في العالم، كما تشتمل أيضًا على مربع للدردشة مع أصدقائك؛ حتى تتمكنوا من كتابة التعليقات خلال المشاهدة الجماعية.

وتم طرح معظم الخدمات الأساسية لتلك الخدمة مجانًا؛ ولكن يوجد خدمة أخرى مدفوعة الأجر مقابل 5 دولارات أمريكية لخدمات الدردشة الصوتية والكتابية لمنحك شعور أكثر حميمية خلال حفلات المشاهدة الجماعية.

4. IMDB

تظل قاعدة بيانات الأفلام الشهيرة عبر الإنترنت IMDB، واحدًا من أفضل أدوات الويب للمشاهدين الجدد، سواء تريد التحقق من اسم الممثل أو أبطال العمل المفضل لديك أو توقيتات بثه أو حتى المنصة المتاح عليها، وتذكيرك بموعد عرضها.

5. العب شيئًا (Play Something)

تعتبر إحدى أحدث الميزات المطروحة على منصة "نتفلكس"، والتي تتيح لك تشغيل أفلام ومسلسلات على أساس تفضيلاتك السابقة.

كما تم طرح تلك الأداة بصورة كبيرة على المنصات الأخرى الشهيرة للبث على الإنترنت، لاختيار الأفلام والمسلسلات بشكل عشوائي.

6. ريلجود (Reelgood)

تلعب أداة ريلجود، كمركز قيادة لجميع خدمات البث التي اشتركت فيها. تغطي الأنظمة الأساسية مثل: نتفلكس، وأمازون برايم تي في، وهولو وإتش بي أو ماكس.

وتتيح تلك الأداة تتبع كل ما هو متاح في كل خدمة، والأفلام والمسلسلات الأحدث التي وصلت للتو.

ويمكن استخدام ريلجود، لاكتشاف أفلام وعروض جديدة لمشاهدتها، ولتتبع كل ما شاهدته حتى الآن أيضًا.

7. أكواد نتفلكس (Netflix Codes)

تُمَكن أكواد نتفلكس الجديدة رموزًا للوصول إلى فئات مخفية تستخدمها نتفلكس في فرز مكتباتها والتنقل فيها بطريقة مختلفة ما، والاطلاع على مختلف الأفلام التجريبية الجديدة غير المطروحة للجمهور العام.

كل ما عليك فعله هو كتابة عنوان "يو آر إس" التالي في شريط عناوين المتصفح: www.netflix.com/browse/genre/

وتسهل رموز نتفلكس رؤية ما هو متاح مع روابط مباشرة للفئات حتى لا تحتاج فعلًا إلى القيام بأي كتابة، ويمكن أن تقودك هذه الرموز إلى محتوى لم تكن لتكتشفه بطريقة أخرى، خاصة تلك الأفلام التي تحتوي على فنون القتال فيها للنقرات على أساس كتب الأطفال.