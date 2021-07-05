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تراجع سعر الصغير من 5 آلاف ريال إلى نحو 3500.. ومواطن: لا مبرر للملاحم

تراجعت أسعار المواشي، وخاصة "الإبل" بشكل ملحوظ، في أسواق الأفلاج في الآونة الأخيرة، لكن لا تزال الملاحم متمسكة بالأسعار القديمة رغم ذلك الانخفاض.

وتشهد أسواق الأفلاج للماشية هذه الأيام انخفاضاً في أسواق الإبل "القصب" تزامناً مع ارتفاع أسعار الأعلاف، الأمر الذي أثار كثيراً من تساؤلات الأهالي عن سبب تمسك الملاحم بالمحافظة على الأسعار القديمة المقدرة بـ 50 ريالاً للكيلو الواحد رغم ما يسجّله سوق المحافظة من انخفاضٍ واضحٍ هذه الأيام في سعر الإبل.

وقال المواطن عبدالمجيد: "فوجئت اليوم بإصرار جميع الملاحم بمحافظة الأفلاج بالتمسك بالأسعار القديمة البالغة 50 ريالاً للكيلو الحاشي رغم ما نشاهد ونسمع من انخفاض سعرها بسوق الماشية؛ حيث تراجع سعر الحاشي الصغير من 5 آلاف ريال إلى نحو 3500 ريال، ومع ذلك لا نجد أي مبرر بتمسك الملاحم بأسعارها القديمة، فمن المفترض أن تكون العملية طردية".

وعن سبب تراجع أسعار الإبل "القصب"، أشار بعض المنتجين إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة في التكلفة على المنتجين، الأمر الذي يدفعهم إلى الاضطرار إلى بيع عديد منها بأسعار مخفضة جداً لتأمين الأعلاف لبقية الماشية.