أخبار عاجلة

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام -
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة -
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة -
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم -
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المواشي و"القصب" تنحني بالأفلاج.. وتمسك "الحاشي" بالـ 50 ريالاً لغز!

Print
أسعار المواشي و"القصب" تنحني بالأفلاج.. وتمسك "الحاشي" بالـ 50 ريالاً لغز! المواشي و"القصب" تنحني بالأفلاج.. وتمسك "الحاشي" بالـ 50 ريالاً لغز!
تراجع سعر الصغير من 5 آلاف ريال إلى نحو 3500.. ومواطن: لا مبرر للملاحم

أسعار المواشي و

تراجعت المواشي، وخاصة "الإبل" بشكل ملحوظ، في أسواق الأفلاج في الآونة الأخيرة، لكن لا تزال الملاحم متمسكة بالأسعار القديمة رغم ذلك الانخفاض.

وتشهد أسواق الأفلاج للماشية هذه الأيام انخفاضاً في أسواق الإبل "القصب" تزامناً مع ارتفاع أسعار الأعلاف، الأمر الذي أثار كثيراً من تساؤلات الأهالي عن سبب تمسك الملاحم بالمحافظة على الأسعار القديمة المقدرة بـ 50 ريالاً للكيلو الواحد رغم ما يسجّله سوق المحافظة من انخفاضٍ واضحٍ هذه الأيام في سعر الإبل.

وقال المواطن عبدالمجيد: "فوجئت اليوم بإصرار جميع الملاحم بمحافظة الأفلاج بالتمسك بالأسعار القديمة البالغة 50 ريالاً للكيلو الحاشي رغم ما نشاهد ونسمع من انخفاض سعرها بسوق الماشية؛ حيث تراجع سعر الحاشي الصغير من 5 آلاف ريال إلى نحو 3500 ريال، ومع ذلك لا نجد أي مبرر بتمسك الملاحم بأسعارها القديمة، فمن المفترض أن تكون العملية طردية".

وعن سبب تراجع أسعار الإبل "القصب"، أشار بعض المنتجين إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة في التكلفة على المنتجين، الأمر الذي يدفعهم إلى الاضطرار إلى بيع عديد منها بأسعار مخفضة جداً لتأمين الأعلاف لبقية الماشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» بمعرض الكتاب.. أسعارها من 100 قرشا لـ20 جنيها

تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» بمعرض الكتاب.. أسعارها من 100 قرشا لـ20 جنيها

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية