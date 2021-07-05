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الملك وولي العهد يهنئان رئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

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الملك وولي العهد يهنئان رئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار والسعادة

الملك وولي العهد يهنئان رئيس ملاوي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا؛ رئيس جمهورية ملاوي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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