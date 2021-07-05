أخبار عاجلة

"الفيصل" يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام -
تطهير 16 ألف حاوية نفايات في مكة المكرّمة -
مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة -
الفنانة حورية فرغلى تكشف حقيقة تبنيها طفلين من ذوى الهمم -
للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

Print
رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الاثنين الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامة داخل مناطق المدينة المختلفة خاصه مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى نظافة الشوارع والطرق وازالة الحشائش الضارة ونظافة الجزر الوسطى وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول واكد على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية: ضبط 11414 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

الداخلية: ضبط 11414 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن

محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن

«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة

«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة