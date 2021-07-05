رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

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تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الاثنين الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامة داخل مناطق المدينة المختلفة خاصه مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى نظافة الشوارع والطرق وازالة الحشائش الضارة ونظافة الجزر الوسطى وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول واكد على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية.