«زي النهارده».. ضياء الحق ينقلب على الرئيس بوتو 5 يوليو 1977

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في 1928وفى إقليم السند ولد ذوالفقار على بوتو وتلقى تعليمه الأولى في المدرسةالعليا لكاتدرائية مومباى وفى أمريكا استكمل دراسته العليا في العلوم السياسية بجامعتى كاليفورنيا وبركلى،ثم جامعة أكسفورد في بريطانيا، ونال منها شهادة الحقوق وعمل محاميا ولمع اسمه عام 1954 بسبب مواقفه الرافضة الدعوات الانفصالية التي بدأت في الظهوربين باكستان الغربية والشرقية، وكان أول منصب سياسى يتولاه هو وزارة التجارة عام 1958، ثم وزارة الخارجية 1963،وفى 1965 أقنع الرئيس أيوب خان بالهجوم على الأراضى الكشميرية الخاضعة للسيادة الهنديةمما أشعل الحرب الثانية بين الهند وباكستان ولم تستطع باكستان تحقيق نصرعلى الهند الأمرالذى حدا بالرئيس أيوب خان إلى توقيع اتفاقية سلام مع الهند(طشقند) في يناير 1966ثم ترك بوتو الحكومة في 1966بعد خلاف مع الرئيس أيوب خان بشأن الاتفاقية وأسس حزب الشعب وراح يتهم الجيش بالتقصير في حرب 1965ويطالب بالديمقراطية فاعتقل لثلاثة أشهر في 1968،وأدى الغضب الشعبى لاستقالة أيوب خان في 1969وحين هزمت باكستان في حرب 1971 أمام الهند، وانفصلت باكستان الشرقية(بنجلاديش)قدم يحيى خان استقالته وفى 1973أصبح بوتو رئيساللوزراءإلى أن قاد الجنرال ضياء الحق انقلابا عسكريا ضده «زي النهارده»فى5 يوليو 1977 وألقى القبض عليه وأودعه السجن. وفى 4 أبريل 1979 نفذ فيه حكم الإعدام: أما عن قائد الانقلاب ضياء الحق فهو مولود في 12 أغسطس 1924 في مقاطعة البنجاب، وتلقى تعليمه الثانوى في دلهى ثم التحق بكلية «سانت ستيفن» الإنجليزية، وحصل منها على إجازة بامتياز وأصبح ضابطًا في سلاح الخيالة عام 1945وبعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم الهند وانفصال باكستان رحل في 1948 إلى كراتشى وانضم للجيش الباكستانى وتخرج في كلية الأركان سنة 1955،والتحق بدورة تدريبية في كلية القادة والأركان بأمريكا ثم شارك في الحرب الهندية الباكستانية، وفى 1 أبريل 1976، قام بوتو بتعيين ضياء الحق رئيسا لأركان الجيش برتبة فريق متجاوزاً خمسة قادة أقدم منه لثقته فيه، ولما زادت حدة المعارضة ضد بوتو وزادت الاضطرابات وتدهور الوضع السياسى ورفض بعض الضباط دعوة بوتو لتدخل الجيش كانت تلك البداية لقيام ضياء الحق بالانقلاب على بوتو.