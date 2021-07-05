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«زي النهارده».. وفاة الفنان عبدالسلام النابلسي 5 يوليو 1968

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«زي النهارده».. وفاة الفنان عبدالسلام النابلسي 5 يوليو 1968 «زي النهارده».. وفاة الفنان عبدالسلام النابلسي 5 يوليو 1968

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رغم أن معظم أدواره في السينما كانت أدواراً مساعدة، إلا أنها ببصماتها الكوميدية المميزة لاتزال محفورة في وجدان محبى الكوميديا،وكانت هذه الأدوارمع عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وإسماعيل ياسين وآخرين، هذا هو الفنان عبدالسلام النابلسى، الشامى الأصل، المولود في 23 أغسطس 1913، بإحدى قرى عكار في لبنان، وهو من أصول فلسطينية سورية، وقيل إنه ولد في نابلس، وجده كان قاضى نابلس الأول، وكذلك والده، ونشأ في عائلة متدينة، وقد رحل في صباه مع والده إلى نابلس عندما عين قاضياً هناك، وعندما بلغ العشرين أرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف، وهناك عمل بالصحافة الفنية في مجلات مختلفة،إلى أن كانت فرصته السينمائية الأولى مع «آسيا» في فيلم «غادة الصحراء»، ثم كان فيلم «وخز الضمير» في 1931الذى فتح له أبواب السينما، وبدءاً من 1955 بدأ الظهور مع عبدالحليم حافظ في أكثر من فيلم منها «شارع الحب» و«يوم من عمرى»وشارك فريد الأطرش في أكثر من فيلم.وشارك فاتن حمامة وعمر الشريف في فيلم «أرض السلام»، وكان «النابلسى» رحل إلى لبنان بعدما تراكمت الضرائب عليه، وفى بيروت أصبح مديراً للشركة المتحدة للأفلام وساهم في زيادة عدد الأفلام اللبنانية،ثم تزوج في 1960من إحدى معجباته«جورجيت سبات»وبإعلان بنك«إنترا»إفلاسه، الذي كان «النابلسى» يودع فيه كل أمواله تردت حالته الصحية وتوفى«زي النهارده» في 5 يوليو 1968، ولم تجد زوجته مصاريف الجنازة فتكفل بها فريد الأطرش.

المصرى اليوم

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