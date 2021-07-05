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بدء فعاليات التصفيات المحلية لأولمبياد الطفل المصري

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بدء فعاليات التصفيات المحلية لأولمبياد الطفل المصري بدء فعاليات التصفيات المحلية لأولمبياد الطفل المصري

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدأت فعاليات المرحلة الأولى من التصفيات المحلية لأولمبياد الطفل المصرى ( النسخة الثالثة للعام 2021 ) بادارات شباب: العريش ورمانة ورفح والشيخ زويد، وذلك تحت اشراف ومتابعة كليب راشد مدير عام الشياب والرياضة، ووسط اجراءات وقائية واحترازية لمواجهة وحماية جميع المشاركين في التصفيات .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، في بيان اليوم الاثنين، أن اجمالى عدد المشاركين المسجلين يبلغ 2600 مشاركا في جميع الألعاب: قدم خماسى بنين وبنات، كرة سلة بنين وبنات، كرة طائرة بنين وبنات، كرة يد بنين، سباحة، ألعاب قوى بنين وبنات، عدو 100 مترا، رمى جلة، تنس طاولة فردى وزوجى بنين وبنات، وكاراتيه كاتا.. مشيرا إلى أن التصفيات مستمرة يوميا لتسجيل المراكز العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في كل لعبة.

ومن جانبه أشار خالد مكاوى المتحدث الرسمى لمديرية الشباب والرياضة إلى أنه سبق للدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات ايقاد شعلة أوليمبياد الطفل المصرى الذي تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع مجموعة تضم محافظات: الاسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء .

وأن التصفيات تتم على ثلاث مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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