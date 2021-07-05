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سقوط أشهر محل سمين في المطرية: «غير مرخص وبلا شهادات صحية»

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سقوط أشهر محل سمين في المطرية: «غير مرخص وبلا شهادات صحية» سقوط أشهر محل سمين في المطرية: «غير مرخص وبلا شهادات صحية»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.

تداول مقطع على أحد المواقع بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بـ المطرية «الرغيف بــ 5 جنيه») ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية .

عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه «بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية» وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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