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1.4 مليار جنيه لمياه الشرب بالفيوم بـ«حياة كريمة»

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1.4 مليار جنيه لمياه الشرب بالفيوم بـ«حياة كريمة» 1.4 مليار جنيه لمياه الشرب بالفيوم بـ«حياة كريمة»

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بقرى مركزى أطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة» تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بلغت خلال السنوات السبع الماضية نحو 12 مليار جنيه. وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم تهدف إلى تحسين وتنمية الخدمات للمواطنين لاسيما فى القرى والنجوع والمناطق النائية.

وأكد المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على أن وصول مياه الشرب النقية إلى جميع القرى والنجوع النائية بمركزى يوسف الصديق وإطسا، وارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمحافظة، ضمن «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، لتستهدف المبادرة تحسين الخدمات بالنجوع والمناطق النائية بقرى بأطراف مركزى يوسف الصديق وإطسا من خلال تنفيذ خزانات وروافع بقرى، يأدم غالب وكحك بحرى وقصر الجبالى، لتحسين ضغوط مياه الشرب بالقرى الواقعة على الأطراف، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء محطتى قحافة والعزب الجديدتين، المرحلة الثالثة.

وأضاف أن خطط التنمية داخل المحافظة يتم تنفيذها طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة لتوفير بيئة آمنة وصحية وبيئية والارتقاء بالخدمات، وظهر ذلك جليا فى تنفيذ مشروعات توسعات محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحى، والاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى عن طريق قرض بنك الإعمار الأوروبى بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار جنيه، بهدف تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون وجودتها وحمايتها من التلوث.

المصرى اليوم

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