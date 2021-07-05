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كورونا في 4 دول عربية.. 4686 إصابة جديدة بتونس و464 بالجزائر و207 بلبنان و179 بمصر

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كورونا في 4 دول عربية.. 4686 إصابة جديدة بتونس و464 بالجزائر و207 بلبنان و179 بمصر كورونا في 4 دول عربية.. 4686 إصابة جديدة بتونس و464 بالجزائر و207 بلبنان و179 بمصر
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في 4 دول عربية.. 4686 إصابة جديدة بتونس و464 بالجزائر و207 بلبنان و179 بمصر

سجلت تونس 4686 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و116 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 443.631؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 15.377.

الجزائر

سجلت الجزائر 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة؛ فيما تماثل 356 مريضًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 141.471؛ بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 98.387 والعدد الإجمالي للوفيات 3.755.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282082 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 214087 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16264 حالة بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.

لبنان

سجلت لبنان 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 545570؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 7861.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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