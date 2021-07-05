السديس يُطلق الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام.. "أحكام الحج في ظل الجائحة"

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تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج وإرشادهم للمقتضيات الشرعية

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام لهذا العام (١٤٤٢هـ)، تحت عنوان "أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة"، وذلك ضِمن البرامج التوجيهية والإرشادية المقامة عن بُعد.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حرص الرئاسة على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، ومنها هذه الدورة المباركة الموسومة بـ: (أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة)، التي تتضمن سلسلة محاضرات ودروساً علمية؛ بدأت أمس ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وتستمر خمسة أيام، تتناول موضوعات متعدّدة في توجيه العمَّار والحجاج، وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقِيم الدينية.

كما أشاد الرئيس العام بهذا العمل العلمي العظيم، والجهد المعرفي الكبير الذي تقوم به وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية في إقامة هذه الدورة العلمية، عبر منصة منارة الحرمين، التي يشارك فيها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأكّد الشيخ السديس؛ أن هذه الدورات العلمية تأتي انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تحقيق مقاصد الشريعة ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، والعلم الشرعي الصحيح، لإقامة الشعائر الدينية وفق ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية، كما تركز البرامج العلمية والتوجيهية على مقصد حفظ النفس من خلال ما تقوم به الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعمٍ، لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.