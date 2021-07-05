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"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة

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"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة "الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة
طقس معتدل ليلاً على المرتفعات وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة، حيث يصل ما بين 4 - 6 درجات مئوية على شرق المملكة ووسطها؛ يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وطقساً معتدلاً ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وفرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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