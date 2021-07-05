تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة فى ميناء دمياط

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ذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 1628 شاحنة، والحاويات الواردة 152 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2288 حاوية مكافئة. وأضاف المركز، فى بيان أمس، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء يبلغ 3068 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 15 ألفًا و219 طنًا، موضحًا أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة تحتوى على خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وسلوفينيا وأمريكا وكرواتيا وألمانيا. وأشار إلى أن حركة الصادرات بلغت 23 ألفًا و722 طن بضائع عامة، شملت 7900 طن فوسفات، و15 ألفًا و822 طن يوريا، كما بلغت الواردات من البضائع العامة 13 ألفًا و393 طنًا، تضمنت 10 آلاف و305 أطنان ذرة، و1631 طن صودا، و690 طن عدس، و767 طن خشب زان.

كما ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 292 شاحنة و4 آلاف و900 طن بضائع عامة. وأوضحت الهيئة، فى بيان أمس، أن حركة الواردات شملت 3 آلاف و900 طن بضائع عامة و244 شاحنة، فيما بلغت الصادرات ألف طن بضائع عامة و48 شاحنة.