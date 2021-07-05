إعفاء 108 حالات مرضية كليا وجزئيا من رسوم الفحوصات الطبية في العريش

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن اعفاء عدد 108 حالات مرضية في مستشفى العريش العام من رسوم الفحوصات الطبية كليا وجزئيا خلال شهر يونيو الماضى .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعفاء عدد 108 حالات مرضية من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية من المرضى غير القادرين.. مشيرا إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزياراتهم منزليًا .

ومن جانبه قال إبراهيم عبدالله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم.. موضحا أنه تم إعفاء عدد 92 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و16 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية بالمستشفى .

وأضاف أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة .

و أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أنه تم أيضا تقديم اعانة مالية لمرضى الدرن عن شهر يونيو الماضى بواقع ٦٠ جنيها لكل مريض .