أخبار عاجلة

للمرة الأولى منذ أشهر.. قوات أمريكية تجري دوريات شرقي الحسكة السورية -
محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن -
«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة -
«النواب» يوافق على مشروع قانون يخص تشغيل ارصفة بميناء الاسكندرية (تفاصيل) -
تباين بين طلاب الإسكندرية حول صعوبة امتحان اللغة الثانية بالثانوية العامة -
الرقابة المالية : منح اول رخصة لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة -
«المحامين»: النقيب يلتقي رئيس الوزراء اللبناني غدًا -
يمكنك التحكم بالصور.. ميزة جديدة في واتساب -
رئيس الوزراء البريطاني: جائحة كورونا لم تنته بعد -
منظمة الصحة العالمية: نهائي اليورو مفجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعفاء 108 حالات مرضية كليا وجزئيا من رسوم الفحوصات الطبية في العريش

Print
إعفاء 108 حالات مرضية كليا وجزئيا من رسوم الفحوصات الطبية في العريش إعفاء 108 حالات مرضية كليا وجزئيا من رسوم الفحوصات الطبية في العريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن اعفاء عدد 108 حالات مرضية في مستشفى العريش العام من رسوم الفحوصات الطبية كليا وجزئيا خلال شهر يونيو الماضى .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعفاء عدد 108 حالات مرضية من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية من المرضى غير القادرين.. مشيرا إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزياراتهم منزليًا .

ومن جانبه قال إبراهيم عبدالله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم.. موضحا أنه تم إعفاء عدد 92 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و16 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية بالمستشفى .

وأضاف أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة .

و أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أنه تم أيضا تقديم اعانة مالية لمرضى الدرن عن شهر يونيو الماضى بواقع ٦٠ جنيها لكل مريض .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية: ضبط 11414 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

الداخلية: ضبط 11414 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

إصابة ضابط شرطة وسائق إثر انقلاب سيارة ترحيلات على الطريق الحر بطوخ

محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن

محافظ بني سويف: علاج 1300مواطن خلال قافلة ضمن «حياة كريمة» بالفشن

«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة

«بكرى»: صانع القرار سيتخذ القرار السليم في الوقت المناسب بخصوص سد النهضة