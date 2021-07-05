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جدل بين «الشيوخ» والحكومة حول تطبيق «المالية الموحد»

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جدل بين «الشيوخ» والحكومة حول تطبيق «المالية الموحد» جدل بين «الشيوخ» والحكومة حول تطبيق «المالية الموحد»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، جدلا واسعًا بين الأعضاء والحكومة، ممثلة فى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من بشأن قانون «المالية الموحد»، والذى وافق المجلس عليه مبدأيًا.

واقترح النائب محمد شوقى، عضو المجلس، إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، والخاصة بالجهات التى يسرى عليها القانون، تنص على: «بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين»، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: «إن هناك قاعدة قانونية أن هذا قانون عام، وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا فى قوانين الهيئات الاقتصادية».

وأضاف «معيط»: «هناك تغيرات زمنية قد نضطر فى وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح»، وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا: «إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة فى وضعه بالمادة»، ورد «معيط»: «نتركها للقواعد العامة، لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل».

وعرض النائب أكمل نجاتى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول القانون، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى.

المصرى اليوم

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