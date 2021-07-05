الشناوي ومحمد شريف يعلقان على شائعات تشاجرهما في ملعب التتش (صور)

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نشرت صفحة الأهلي على موقع إنستجرام عقب انتهاء لقاء سموحة وفوز حامل اللقب برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافاست الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021، صورة تجمع النجمين، محمد الشناوي، ومحمد شريف، عقب انتشار شائعات خلافهما وتشاجرهما في ملعب التتش خلال مران الفريق الأخير استعدادا لمباراة سموحة.

وحرص محمد شريف عقب استبداله في الشوط الثاني من لقاء سموحة بالجلوس بجوار محمد الشناوي الذي أخرجه موسيماني بين شوطي اللقاء خوفا من تفاقم إصابته، وأشرك على لطفي الحارس البديل لحراسة عرين المارد الأحمر خلال الشوط الثاني.