إصلاح هبوط أرضي بحي جنوب والحوامدية وإصلاح كسر ماسورة مياه في العمرانية

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رصدت محافظة الجيزة حدوث هبوط ارضى بشارع النهضه بحي جنوب الجيزة وفي اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري واصلاح الهبوط.

قام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه للمنطقه محل الهبوط حيث تبين وجود بئر صرف صحى هناك خلل بغطائة وقد تم التعامل الفورى مع المشكله واصلاح الهبوط كما تم إصلاح محبس مياه أمام نادى الشرطة بشارع النيل.

كما قام حي العمرانية بأعمال اصلاح ماسورة مياه ٢٠٠ ناصية شارع الهادى مع شارع ترعه الزمر تم اصلاح الماسورة وتم شفط المياه اثر كسر الماسورة من شارع المعاون وشارع المخزن وبعض الشوارع الجانبية.

كما قامت مدينة الحوامدية بمعالجة هبوط أرضي قديم منذ اكثر من ثماني سنوات بمنطقة خلف العطور بجوار سور المركز الطبي بأجمالي مساحة تقدر بـ65 متر تقريباً علماً بأنه تم سابقاً الانتهاء من عدد خمسة(5) هبوطات بشارع الساحة بأجمالي مساحة تقدر بــــ220 متر تقريبا.