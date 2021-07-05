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تشميع مصنع ملابس غير مرخص في الجيزة

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تشميع مصنع ملابس غير مرخص في الجيزة تشميع مصنع ملابس غير مرخص في الجيزة

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تواصل محافظة الجيزة حملاتها على المنشأت الصناعية والمصانع والورش للتأكد من التزامها من كافه المعايير اللازمة للعمل وحصولها على التراخيص الواجب توافرها لمزاوله المهنه وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية على تلك المنشأت المتواجدة داخل الكتل السكنية وللتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظاً على الصحة العامة.

وفي ذلك الإطار تمكن حي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي من ضبط مصنع ملابس يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بإجراءات الحماية المدنية والكائن بالعقار رقم ١٥ بشارع الصاروخ وقد تم على الفور القيام بغلق وتشميع المصنع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف مع مصادرة محتوياته وشملت ماكينات خياطة واستاندات حديد ومستلزمات صناعه الملابس وقد تم إيداع جميع المضبوطات مخازن الحي.

المصرى اليوم

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