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شريف إكرامي يدعم أحمد نادر السيد: «حارس واعد يتعرض لجريمة أخلاقية»

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شريف إكرامي يدعم أحمد نادر السيد: «حارس واعد يتعرض لجريمة أخلاقية» شريف إكرامي يدعم أحمد نادر السيد: «حارس واعد يتعرض لجريمة أخلاقية»

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حرص شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على دعم أحمد نادر السيد، حارس مرمى نادي ومنتخب الشباب.

وجاء دعم شريف إكرامي لأحمد نادر السيد، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها الحارس مؤخرا، بعد خسارة منتخب الشباب أمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وقال شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «‏أحمد نادر السيد حارس مرمي واعد يمثل منتخبنا الوطني للشباب فتبدأ محاولات الهدم والتحطيم لموهبة بعد اول اخفاق دولي لمجرد ارتباط اسمه بالحارس الكبير نادر السيد».

وأضاف: «أتفهم هجوم الأجندات والألوان على حراس كبار فهم في النهاية ناضجين وقادرين على استيعاب الوجه القبيح لمجال كرة القدم..».

وتابع: «لكن أن يصل الامر لمحاولات اغتيال معنوي لشاب لم يبلغ الـ١٨ عاماً يمثل ، فهذه جريمة اخلاقية، لست في حاجة لإسقاط الضوء على نماذج كشمايكل، زيدان، كلويڤرت، مالديني، سيميوني وأبنائهم أو لشرح أن الاخطاء شيء طبيعي وخصوصاً لو كانت لشاب يبدأ في اكتساب خبراته، فكلاهما حقائق يراها العالم الآن..».

‏وأكمل: «هؤلاء الشباب هم مستقبل الكره المصرية ما أرجوه فقط هو شيء من العقل قبل التسرع في هدم مواهب شابة لأسباب سطحية، وشيء من الانسانية لتهيئة مناخ هادئ لإخراج لاعبين اصحاب شخصيات متزنة وأسوياء نفسيا، والأهم تغيير أسلوب وفكر لم نجني منهما غير السطحية والتعصب والكراهية».

المصرى اليوم

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