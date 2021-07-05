مواقع عربية تلقى شعبيةً متزايدة بمحتواها الرقمي الموثوق

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مع وصول العالم إلى الثورة التقنية الهائلة التي قرَّبت المسافات ووفَّرت للناس الكثير من الطُرق للوصول إلى المعلومة الصحيحة في أي مجال أو اختصاص كان، ولهذا فإنَّ مواقع عربية تلقى شعبيةً متزايدة على مدار الأعوام الأخيرة في مجال المحتوى الرقمي وتقديم المعلومة الصحيحة الموثوقة للقارئ العربي، وهذه المواقع هي:

محتويات

موقع محتويات استطاع أن يحجز مكانه بين أضخم الموسوعات الثقاافية على مستوى العالم العربي، حيث أنه يضم الآلاف من المقالات الحصرية التي تغطي كافة المجالات والاختصاصات وتجيب عن جميع الأسئلة التي قد تخطر في بال القارئ العربي في أي مجال أو اختصاص، وذلك من خلال احتوائه على أقسام كثيرة تشمل المجالات الأدبية والإسلامية والتعليمية والأسرية والخليجية وعلى وجه الخصوص مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمختلف أنواعها، وغير ذلك من الأقسام والتصنيفات، ليكون هذا الموقع واحدًا من المواقع العربية الرائدة في تقديم المحتوى الرقمي العربي للقارئ العربي بموثوقية واحترافية عالية.

سطور

إنَّ موقع سطور واحد من المواقع الرائدة أيضًا في تقديم المحتوى العربي، حيث يضم عددًا كبيرًا من المقالات الحصرية في مختلف المجالات والتصنيفات، وتحديدًا المقالات الطبية والأدبية والدينية والتكنولوجية والعلمية غيرها، فقد عمل القائمون على الموقع على تقديم أفضل المقالات في مختلف الاختصاصات لسد الثغرة الواضحة في المحتوى الرقمي العربي الموجودة في العالم، وذلك في ظل قلَّة المواقع العربية التي تُقدِّم المعلومات الصحيحة للزائر العربي، وقد وصل موقع سطور لهذه المكانة وهذا المستوى من خلال امتلاكه نخبة من الكتاب والإداريين والمدققين ليكون الموقع اليوم واحدًا من الرواد من بين الذين يقدمون المحتوى العربي الرقمي.

ويكيبيديا

تُعدُّ موسوعة ويكيبيديا واحدة من أهم الموسوعات غير الربحية في العالم اليوم، كما أنَّها من أضخم الموسوعات الرقمية في العالم، حيث تُقدم موسوعة ويكيبيديا المقالات الحصرية بمختلف اللغات، تغطي هذه المقالات مختلف المجالات والاختصاصات والأحداث التاريخية الحالية والعالمية ومختلف الشخصيات المشهورة في العالم أجمع، وما زالت موسوعة ويكيبيديا في تطوُّرٍ منذ ظهورها الأول الذي كان في شهر يناير من عام 2001 ومنذ بداية النسخة العربية منها في عام 2003 حتَّى الآن، لتكون ويكيبيديا أكبر موسوعة في العالم العربي من حيث عدد المقالات والمجالات والمواضيع التي تغطيها هذه المقالات.

موضوع

موقع موضوع واحد من أشهر المواقع العربية التي تمكن من الحصول على شهرة واسعة في فترة زمنية قياسية، حيث تأسس موقع موضوع في عام 2010 على يد مجموعة من الشباب الأردنيين ليصل اليوم إلى مرتبة الموقع العربي الأكبر في العالم، ويقدم الموقع مجموعة كبيرة تُقدَّر بعشرات آلاف المقالات العربية التي تغطي كلَّ الاختصاصات والمجالات والمواضيع التي يمكن أن تخطر في بال القارئ العربي، وما زال القائمون على موقع موضوع يطورون الموقع من خلال إضافة المزيد من المقالات ومن خلال تسخير الكثير من وسائل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصنعي، ليكون الموقع متفردًا في كل أساليب عمله وبإنتاجه للمحتوى الرقمي العربي.

المـرجـع

يُعدُّ موقع المرجع واحدًا من أهم المواقع العربية الموجودة في العالم العربي في تقديم المحتوى الرقمي العربي بكافة الاختصاصات، حيث يقدم الموقع نخبة المقالات العربية في المجال الإسلامي والأدبي والاجتماعي والتعليمي، كما يُعد موقع المرجع من أهم المواقع الرائدة في تقديم المقالات في المجال الخليجي والسعودي على وجه الخصوص، وقد وصل الموقع إلى هذه المكانة المرموقة من خلال الجهود المبذولة من قبل الإدارة وما في الموقع من كتاب ومحررين ومدققين، بذلوا ما بوسعهم في سبيل خروج المقالات للقارئ العربي بالصورة المناسبة، ليكون الموقع واحدًا من أشهر المواقع العربية الرائدة في المحتوى العربي الرقمي اليوم.

البوابة العربية

تم إنشاء البوابة العربية للأخبار التقنية "Aitnews" منذ ما يزيد عن العقد والنصف لتكون المصدر الأول للأخبار التقنية التي يعتمد عليها الكثير من الجهات الإعلامية، ويمكننا القول ببساطة أن هذه البوابة تعتبر مثالًا يحتذى به على الموقع العربي التقني المتكامل الذي ينشر آخر المستجدات التقنية ساعة بساعة وبموثوقية عالية جدًا يطمح أن يرتقي إليها العديد من المواقع الأخرى.

المعرفة

موسوعة المعرفة هي واحدة من أضخم وأشهر الموسوعات العربية الموجودة على مستوى العالم، وقد تمَّ تأسيس هذه الموسوعة في عام 2007م وهي تضم ما يزيد على مئة ألف مقالة مكتوبة باللغة العربية، تتوزع هذه المقالات في مختلف المجالات والاختصاصات، حيث تضم مقالات تاريخية وأدبية وعلمية وتكنلوجية وغير ذلك، كما تتضمن موسوعة المعرفة عددًا كبيرًا من الصور والمخطوطات المختلفة والحصرية التي أضافتها إدارة الموقع للمقالات لتزيد التوضيح والشرح فيها، وبهذا صارت موسوعة المعرفة واحدة من أهم وأشهر المواقع العربية في تقديم المحتوى الرقمي على الاطلاق.

ويكي هاو

موقع ويكي هاو هو واحد من المواقع الرائدة في الوطن العربي فهو الوجهة الأولى دائمًا عند الرغبة في معرفة كيفية فعل أي شيء، وهو منذ إنشائه عام 2005 إلى اليوم يقدِّم الكثير من المقالات التي دققها خبراء موثوقون وكتبها كُتاب محترفون في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك من أجل توفير محتوى رقمي شامل موثوق يلبي كافة احتياجات القارئ العربي ويجيب عن كل سؤال قد يخطر في بال الزائر، وفي سبيل الرقي بمستوى المحتوى الرقمي العربي على مستوى العالم.

بهذه المعلومات نكون قد ذكرنا مجموعة من المعلومات عن أشهر المواقع العربية التي تلقى شعبيةً متزايدة على مدار الأعوام الأخيرة، وذكرنا معلومات مختلفة عن كل موقع من هذه المواقع على حِدة.