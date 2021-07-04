فرج عامر مبرراً خسارة سموحة: الأهلي بطل أفريقيا ولا نملك حسام حسن

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برر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الهزيمة القاسية التي تلقاها فريق الكرة بالنادي على يد نظيره الأهلي برباعية نظيفة، في لقاء الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هارد لك سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن، ولكن لم يكن من الممكن رفض إعارتةً، حدث انهيار في الدفاع في الدقيقة أربعين، لمدة دقيقتين، وارد هزيمتنا من الأهلي، وهو بطل أفريقيا».

وتابع: «فرق كبير جدا جدا في الإمكانيات، ولاننسي أننا فزنا في الدور الأول، والكابتن أحمد سامي مدير فني رائع ولة رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبينا في أحسن حال».