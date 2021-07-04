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تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن بمرسى مطروح

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تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن بمرسى مطروح تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن بمرسى مطروح

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن قيام حملة مكبرة على محلات الدواجن بوسط المدينة لضبط المحال المخالفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن لمخالفتهم اشتراطات البيئة.

وقال رئيس المدينة إنه تم المرور علي محلات منتجات سيوة بشارع شكوي القوتلي وتم تحرير 3 محاضر للمحال المخالفة وتم التنسيق مع المحال لرفع المخلفات علي فترتين يوميا في مواعيد سيارات رفع القمامة بحي وسط.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية الحفاظ على النظافة العامة ومنع الاشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في أبهي صورها خلال استقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي .

المصرى اليوم

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