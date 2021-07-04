أخبار عاجلة

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية -
"الزكاة والضريبة والجمارك": تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية ديسمبر المقبل -
السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط -
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو) -
مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية -
تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء -
مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو -
«مجتمع لا يرحم»..زوج منة عرفة يعلق على انتقادات زواجه مرتين قبلها -
تعاون مشترك بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمارات الفرنسي -
لحظة وصول المتهمين بـ"قضية الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري ذكورة: 10% من الرجال مصابين بدوالي الخضية

Print
استشاري ذكورة: 10% من الرجال مصابين بدوالي الخضية استشاري ذكورة: 10% من الرجال مصابين بدوالي الخضية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن دوالي الخصية هي عبارة عن تضخم وريد أو عدة أوردة في كيس الصفن، على غرار الدوالي التي تظهر في الساقين أو في أماكن أخرى في الجسم، مشيرًا إلى أن دوالي الخصية هي أحد المسببات الشائعة لانخفاض كمية الحيوانات المنوية، وتضر بجودتها، علمًا بأنه لا تضر جميع الإصابات بدوالي الخصية في الحيوانات المنوية.

وأضاف «العياشي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن ظاهرة دوالي الخصية لدى ما يقارب 10% من الرجال، ولدى 30% من الرجال المصابين باضطرابات في الخصوبة، وفي 90% من الحالات تظهر الدوالي في الجهة اليسرى، في ما يقارب 10% تكون ثنائية الجانب، وفقط في حالات قليلة تظهر في الجهة اليمنى وحدها.

وتابع: «من الممكن حدوث دوالي الخصية دون ظهور أي أعراض سريرية، ولكنها قد تؤدي أيضا لألم موضعي، بالإضافة لخلل في خصوبة الرجل، ومن الممكن حدوث اضطراب في نمو الخصية السليم، في حال ظهورها في جيل البلوغ أو المراهقة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

طالبة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «البنت مالهاش غير بيت جوزها» (فيديو)

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

مصر تربح 4 دولارات على كل دولار .. روساتوم تعلق على مكاسب الضبعة النووية

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

تغيب 7 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمال سيناء

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو

مدرب منتخب إنجلترا يرفض الحديث عن مصيره بعد خسارة اليورو