استشاري ذكورة: 10% من الرجال مصابين بدوالي الخضية

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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن دوالي الخصية هي عبارة عن تضخم وريد أو عدة أوردة في كيس الصفن، على غرار الدوالي التي تظهر في الساقين أو في أماكن أخرى في الجسم، مشيرًا إلى أن دوالي الخصية هي أحد المسببات الشائعة لانخفاض كمية الحيوانات المنوية، وتضر بجودتها، علمًا بأنه لا تضر جميع الإصابات بدوالي الخصية في الحيوانات المنوية.

وأضاف «العياشي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن ظاهرة دوالي الخصية لدى ما يقارب 10% من الرجال، ولدى 30% من الرجال المصابين باضطرابات في الخصوبة، وفي 90% من الحالات تظهر الدوالي في الجهة اليسرى، في ما يقارب 10% تكون ثنائية الجانب، وفقط في حالات قليلة تظهر في الجهة اليمنى وحدها.

وتابع: «من الممكن حدوث دوالي الخصية دون ظهور أي أعراض سريرية، ولكنها قد تؤدي أيضا لألم موضعي، بالإضافة لخلل في خصوبة الرجل، ومن الممكن حدوث اضطراب في نمو الخصية السليم، في حال ظهورها في جيل البلوغ أو المراهقة».