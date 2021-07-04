ماركا: نادي مصري يفاوض ميسي وألفيس

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أبرزت صحيفة ماركا الإسبانية ما أثير مؤخراً عن رغبة نادي فاركو في ضم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «الفريق المصري المجهول الذي يريد ضم داني ألفيش وليو ميسي».

يأتي هذا التقرير عقب التصريح الذي أدلى به شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو في وقت سابق حيث أكد أن اللاعبين ليونيل ميسي وداني ألفيس، متعاقدان مع شركة فاركو لعلاج بلدهما من فيروس سي.

وأضافت ماركا تصريحاته كالتالي: «وقالت شرين حلمي مالك شركة فاركوأعمل على إحضار داني ألفيس من ساو باولو لأن خبرته يمكن أن تساعدنا حيث التقيت به وأخبرني أنه يريد اللعب لساو باولو منذ أن كان في الثامنة من عمره ، لكني أعتقد أنني أستطيع نقله إلى مصر».

ويعد فاركو أحد الأندية المصرية التي ظهرت مؤخراً حيث تم تأسيسه عام 2010 وظل يصارع في الدرجات الأدني حتى تمكن من حسم بطاقة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.