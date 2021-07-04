رئيس جنوب أفريقيا السابق يعلق لأول مرة على الحكم بسجنه 15 شهرا

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انتقد رئيس دولة جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، اليوم الأحد، الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن لمدة 15 شهرا، بتهمة ازدراء القضاء، بعد تخلفه عن الاستجابة للاستدعاء لتقديم الأدلة فيما يتصل باتهامات يواجهها بسوء استغلال السلطة والكسب غير المشروع، خلال فترة توليه الرئاسة التي امتدت تسع سنوات.

وقال زوما، في تصريحات مع وسائل إعلام محلية، «لقد تعرضت لعقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا دون محاكمة مناسبة»، نافيا رفضه المثول أمام لجنة التحقيق التي يقودها نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو.

وأضاف: «لم أرفض المثول أمام المحكمة، لكن نشأ خلاف عندما كنت حاضراً، ومن وجهة نظري أن علاقتي السابقة بزوندو بدأت تظهر عندما عاملني بشكل غير عادل وبطريقة متحيزة»، متابعا: «نحن في ذروة جائحة، وفي عمري هذا يعد هذا الحكم شبيه بالحكم بالإعدام».

وشدد على أنه «لا حاجة لي للذهاب إلى السجن لأننا نقف بالفعل أمام المحاكم»، مشيرا إلى أن «الاحتجاز بدون محاكمة لا يختلف عن الاعتقال بنظام الفصل العنصري بدون محاكمة».