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تعلن توفير أكثر من مليار دولار لنشر اللقاحات في أفريقيا

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وترتكز المبادرة علي تمويل شراء اللقاحات الإضافية اللازمة لتطعيم 50 مليون شخص في القارة، ودعم قدرات التصنيع المحلي للقاحات في القارة السمراء، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، للجنة العليا لإدارة أزمة ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.

 وتتطرقت وزيرة الصحة المصرية إلى اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح.

وتضمنت معايير الصحة العالمية لاختيار مجمعات تصنيع اللقاحات، توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، اليوم الأحد، أن بلاده تخطت ذروة الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد.

وقال مستشار الرئيس المصري، في تصريحات تلفزيونية، إن الوضع الوبائي في بلاده تحسن بدرجة كبيرة، بحسب موقع "مصراوي".    

SputnikNews

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