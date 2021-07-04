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4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز - : أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9760 حالة والإصابات إلى 752395 حالة.

فيما بلغت النسبة الإيجابية للفحوصات 2.3% من إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس وعددها 19911 فحصا مخبريا.

وتوزعت حالات الإصابة على المحافظات كما يلي: العاصمة 243 حالة، الزرقاء 82 حالة، إربد 27 حالة، المفرق 18 حالة، عجلون 16 حالة، الطفيلة 15 حالة، الكرك 15 حالة، مأدبا 12 حالة، البلقاء 11 حالة، جرش 11 حالة، العقبة 10 حالات، الرمثا 9 حالات، البتراء 5 حالات، معان 4 حالات.

جي بي سي نيوز

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