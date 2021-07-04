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بالتعاون مع «الأغذية العالمي»: بدء التدريب على تكنولوجيا المعلومات بأسيوط وقنا

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بالتعاون مع «الأغذية العالمي»: بدء التدريب على تكنولوجيا المعلومات بأسيوط وقنا بالتعاون مع «الأغذية العالمي»: بدء التدريب على تكنولوجيا المعلومات بأسيوط وقنا

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بأسيوط لتدريب 20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية، فضلًا عن مديرية القوى العاملة بقنا، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وقال الوزير: إن الدورة تأتي في إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط، أن الدورة تشمل التدريب على موضوعات متعددة منها، التسويق الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، واستخدام أجهزة التابلت، Microsoft Teams ،وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

وكشف مدير المديرية عن أن ذلك يأتي بعد قيام برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهنى بأسيوط، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية في التدريب المهنى الذي تقدمه الوزارة.

حضر افتتاح الدورة التدريبية على سيد مصطفى وكيل المديرية، وسامح عاطف منسق برنامج الأغذية العالمي، وعز الدين محمد ومحمد أنور مدربى المنظمة.

المصرى اليوم

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