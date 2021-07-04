خبير: طفرة غير مسبوقة بمشروعات العاصمة الإدارية مع تسليم شقق الحي الحكومي

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توقع المهندس أحمد الشاذلي الخبير العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، تحقيق طفرة كبيرة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة وخاصة مع تسليم شقق الحي السكني الثالث R3 للمواطنين والذى تنفذه وزارة الاسكان، وهو ما يؤكد على حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع في العاصمة الإدارية، مؤكدًا على أن مشروعات العاصمة الإدارية ستتصدر قمة الاستثمار العقاري في مصر.

وأشار إلى أن خطط انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة في العاصمة الادارية ستكون نقطة تحول كبيرة بسوق العاصمة الإدارية، لا سيما في ظل اهتمام الدولة بالمشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات التي وصل اليها العالم .

وأكد الشاذلي ،ان السوق العقاري المصري لا يزال الاكثر جذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري يعد الملاذ الآن لمدخرات الكثير من المصريين.

معتبرا أن سوق العاصمة الإدارية الجديدة يعد الأكثر رواجا ونموا ونشاطا في مصر مقارنة بكل القطاعات الأخرى،حيث تستحوذ مشروعات العاصمة الإدارية على أكثر من 40% من مبيعات السوق.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تضع خطة طموحة لبناء المدينة خلال وقت وجيز وذلك أدى لحالة تسويق كبيرة وحركة انشائية ضخمة بما أدى لمزيد من الضغوط المالية على الشركات، ولذلك ننصح الشركات دائما بالاهتمام بالاستقلال المالى الكامل لأى مشروع، وتضع في اعتبارها كل الاحتمالات ومنها بطء حركة البيع بالسوق.

وأكد على أن رواج السوق العقاري ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري لأنه يرتبط بأكثر من 100 صناعة وحرفة أخرى، وتوقع أن يحقق السوق طفرة كبيرة الفترة القادمة وخاصة سوق مشروعات العاصمة الإدارية