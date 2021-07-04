أخبار عاجلة

"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث -
مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان -
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان -
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز -
برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية -
حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل -
«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة -
تغيب 11 طالبًا عن امتحان مادة الإستاتيكا بأزهرية شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

خبير: طفرة غير مسبوقة بمشروعات العاصمة الإدارية مع تسليم شقق الحي الحكومي

Print
خبير: طفرة غير مسبوقة بمشروعات العاصمة الإدارية مع تسليم شقق الحي الحكومي خبير: طفرة غير مسبوقة بمشروعات العاصمة الإدارية مع تسليم شقق الحي الحكومي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

توقع المهندس أحمد الشاذلي الخبير العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، تحقيق طفرة كبيرة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة وخاصة مع تسليم شقق الحي السكني الثالث R3 للمواطنين والذى تنفذه وزارة الاسكان، وهو ما يؤكد على حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع في العاصمة الإدارية، مؤكدًا على أن مشروعات العاصمة الإدارية ستتصدر قمة الاستثمار العقاري في .

وأشار إلى أن خطط انتقال لمقاراتها الجديدة في العاصمة الادارية ستكون نقطة تحول كبيرة بسوق العاصمة الإدارية، لا سيما في ظل اهتمام الدولة بالمشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات التي وصل اليها العالم .

وأكد الشاذلي ،ان السوق العقاري المصري لا يزال الاكثر جذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري يعد الملاذ الآن لمدخرات الكثير من المصريين.

معتبرا أن سوق العاصمة الإدارية الجديدة يعد الأكثر رواجا ونموا ونشاطا في مصر مقارنة بكل القطاعات الأخرى،حيث تستحوذ مشروعات العاصمة الإدارية على أكثر من 40% من مبيعات السوق.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تضع خطة طموحة لبناء المدينة خلال وقت وجيز وذلك أدى لحالة تسويق كبيرة وحركة انشائية ضخمة بما أدى لمزيد من الضغوط المالية على الشركات، ولذلك ننصح الشركات دائما بالاهتمام بالاستقلال المالى الكامل لأى مشروع، وتضع في اعتبارها كل الاحتمالات ومنها بطء حركة البيع بالسوق.

وأكد على أن رواج السوق العقاري ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري لأنه يرتبط بأكثر من 100 صناعة وحرفة أخرى، وتوقع أن يحقق السوق طفرة كبيرة الفترة القادمة وخاصة سوق مشروعات العاصمة الإدارية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟

القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟

محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021

100% زيادة في سعر الذرة الصفراء.. تعرف على سعر العلف في مصر الإثنين 12 يوليو 2021

التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية

التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية